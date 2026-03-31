На польских заправках очереди - иностранцы заправляют полные баки

Правительство Польши не исключает введения ограничений на покупку топлива для иностранцев. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

После того как официальная Варшава снизила акцизы на топливо до минимально допустимых в Европейском союзе, на местных заправках стали все чаще встречать зарубежных автовладельцев. За относительно дешевым бензином массово едут граждане Германии. На АЗС очереди - иностранцы заправляют полные баки. Ранее один из депутатов сейма от правящей "Гражданской коалиции" выступил с предложением выставить Вашингтону счет за последствия подорожания топлива.