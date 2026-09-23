На полях Генассамблеи ООН прошли переговоры США и Ирана

Трамп вернул тему Ирана в центр глобальной повестки на Генассамблее ООН. В своей речи американский президент поставил Тегеран перед выбором: либо подписание соглашения после ноябрьских выборов, либо жесткая силовая эскалация.

В знак протеста против призывов к экономической изоляции иранская делегация демонстративно покинула зал заседаний.

Впрочем, за кулисами воинственной риторики развернулась реальная дипломатия. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф официально подтвердил, что на полях саммита в Нью-Йорке состоялись продолжительные закрытые переговоры с иранской делегацией. По его словам, раунд дискуссий завершился успешно и многообещающе. Стороны прощупывают почву для компромисса.