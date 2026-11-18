Краткий пересказ от ИИ

В китайском Шэньчжэне стартовал саммит АТЭС.

18 ноября многочисленные камеры запечатлели историческое рукопожатие. Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и кратко пообщались.

19 ноября состоятся официальные трехсторонние переговоры глав России, Китая и США. Тройка лидеров обсудит широкий спектр тем. При этом переговорщики могут поднять любые вопросы.

По поступающей информации, повестка до конца не согласована и вряд ли обойдется без дискуссии по украинской тематике.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России: "В нашей позиции ничего не изменилось. Для чего стороны принимают участие в переговорах в качестве посредника? Они принимают участие для того, чтобы помочь найти выход на мирное урегулирование. Вы слышали хоть одно заявление европейцев, может быть, кроме Стубба, что Европе нужно помочь найти выходы на мир? Никто не слышал. Наоборот, мы слышали достаточно агрессивное заявление госпожи Каллас, мы слышали заявление других представителей из Брюсселя, заявление представителей Великобритании исключительно конфронтационного характера. Участие таких людей может ли помочь в поиске мирного урегулирования? Это большой вопрос. Поэтому, конечно, нам было бы сначала хорошо понять, настроены ли они на то, чтобы, наверное, так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать".

Как сообщил помощник президента России Ушаков, 19 ноября Владимир Путин и Дональд Трамп планируют двустороннюю встречу.

А американские спецпосланники Уиткофф и Кушнер в этот день приедут в Берлин, чтобы обсудить с представителями Украины и европейских стран будущие гарантии безопасности для Киева.

Еврокомиссия тем временем предложила выделить киевскому режиму еще 70 млрд евро.

На следующей неделе Евросоюз представит 22-й пакет санкций против Москвы, чтобы показать решимость Брюсселя в вопросе давления на Россию на фоне мирных переговоров.