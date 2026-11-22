Север острова Занзибар оказался во власти огня. На популярном северном курорте Нунгви вспыхнул крупный пожар.

Пламя полностью уничтожило и серьезно повредило как минимум шесть туристических отелей, четыре ресторана и около 40 сувенирных лавок.

По предварительным данным, возгорание началось в печи на кухне одного из гостевых домов. Очевидцы также сообщали о звуках взрыва. Из-за плотной застройки и сильного ветра пламя мгновенно перекинулось на соседние здания.

Спасатели оперативно эвакуировали из опасной зоны около 200 туристов. Их переселили в другие гостиницы. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.