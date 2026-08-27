На популярном пляже в Болгарии обнаружен очередной украинский беспилотник

Дронопад в Болгарии: на одном из побережий страны обнаружен очередной боевой беспилотник, предположительно, украинский.

БПЛА вынесло прямо на популярный туристический пляж Кабакум в районе Варны. Очевидцы вызвали экстренные службы, зону отдыха пришлось срочно оцепить.

За август это уже шестой подобный инцидент в Болгарии. Обломки дронов-разведчиков и беспилотников-приманок ВСУ находят на суше и в воде. Часть из них уничтожают в море контролируемыми взрывами.

Ранее аналогичные обломки военных аппаратов море выбросило и на побережье соседней Румынии.