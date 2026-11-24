На севере Франции выявили высокопатогенный птичий грипп, после чего власти страны подняли уровень риска до "высокого" на всей территории метрополии. Введены усиленные меры биобезопасности.

На птицеферме, где был обнаружен вирус, болезнь погубила 80 из более чем 4 тыс. птиц - остальных пришлось уничтожить.

По данным ВОЗ, известны случаи заражения этим патогеном человека. Заражение может вызывать заболевание с широким спектром симптомов от легких до тяжелых и в некоторых случаях приводить к летальному исходу.