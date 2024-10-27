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На северные регионы Турции обрушились метели

В Турции обильные снегопады обрушились на Причерноморье. Из-за сильной метели город Артвин оказался отрезанным от окружающего мира - там полностью остановилось движение транспорта.

Из-за резкого похолодания снег не сходит. Коммунальной техники для расчистки дорог не хватает. С погодными капризами такого масштаба в регионе ранее не сталкивались.

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