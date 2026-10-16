Дальнобойщики на Сицилии объявили забастовку из-за скачка цен на топливо

На итальянской Сицилии назревает продовольственный кризис местного масштаба. Тамошние дальнобойщики объявили забастовку, протестуя против резкого скачка цен на топливо.

Участники акции заблокировали ключевые транспортные узлы и въезды в порты острова. Главное требование - введение льготных цен на дизель и отмена акцизов. На фоне протестов местный розничный бизнес уже предупредил, что из-за паралича грузоперевозок полки супермаркетов могут опустеть в ближайшие дни.

Ситуацию усугубляет то, что сразу после водителей грузовиков на масштабную акцию неповиновения намерены выйти и местные рыбаки. В таком случае жители острова рискуют остаться не только без привычного морского рациона, но также лишиться работы из-за остановки рыбоперерабатывающих предприятий.