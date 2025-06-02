На Сицилии начал извергаться вулкан Этна

По предварительным данным, лавовый поток не угрожает населенным пунктам, в некоторых местах зафиксировано выпадение пепла. Согласно прогнозу сейсмологов, активность вулкана будет увеличиваться в ближайшее время.

29 мая газета Daily Star сообщила, что специалисты по вулканической активности обеспокоены из-за роста сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей, так как его извержение "погрузило бы планету в хаос". Уточняется, что за последние полгода в этом регионе зарегистрировано свыше 3 тыс. землетрясений, а в мае 2025 года произошел толчок магнитудой 4,4 - самый мощный за последние 40 лет.