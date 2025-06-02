3.78 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
На Сицилии начал извергаться вулкан Этна
На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, об этом сообщает портал IZ.RU со ссылкой на агентство ANSA.
"Над Этной возвышается большое и высокое, по крайней мере несколько километров, изверженное облако", - говорится в публикации.
По предварительным данным, лавовый поток не угрожает населенным пунктам, в некоторых местах зафиксировано выпадение пепла. Согласно прогнозу сейсмологов, активность вулкана будет увеличиваться в ближайшее время.
29 мая газета Daily Star сообщила, что специалисты по вулканической активности обеспокоены из-за роста сейсмической активности в районе супервулкана Кампи-Флегрей, так как его извержение "погрузило бы планету в хаос". Уточняется, что за последние полгода в этом регионе зарегистрировано свыше 3 тыс. землетрясений, а в мае 2025 года произошел толчок магнитудой 4,4 - самый мощный за последние 40 лет.