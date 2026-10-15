На Стамбул обрушились мощнейшие за последние 84 года ливни

На Стамбул обрушился мощнейший шторм с рекордным количеством осадков. Городские магистрали за считанные часы превратились в бурлящие потоки, под водой скрылись первые этажи домов и станции метро.

Стихия унесла жизни трех человек, среди погибших - 14-летний подросток. Есть пропавшие без вести. Школы закрыты.

Стамбул, который миллионы туристов привыкли видеть залитым солнцем и где на каждом шагу пахнет жареными каштанами, внезапно примерил декорации к фильму-катастрофе. На мегаполис обрушился мощнейший циклон, превративший город контрастов в зону погодного апокалипсиса. Босфор штормит так, что прибрежные кафе и набережные просто ушли под воду, а небо заволокло зловещей свинцовой пеленой.

Для мегаполиса эти ливни стали сильнейшими за последние 84 года. Экстремальный удар принял на себя район Бейкоз - там всего на несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Потоки воды на улицах стали настолько мощными, что буквально сбивали пешеходов с ног. В Сети появилось видео, как посреди улицы женщина едва не утонула - это наглядно показывает масштаб катастрофы.

Но эпицентром драматических событий стал район Айазага в округе Сарыер - здесь резкий подъем воды спровоцировал хаос. Потоки подхватывали припаркованные автомобили и нагромождали их друг на друга.

Среди машин оказался и городской автобус - пассажиры были вынуждены спасаться на крыше, откуда их потом уже спасали с помощью веревок.

Наводнение разрушило дорожное покрытие, ограждения и тротуары, затопив магазины и подземные переходы.

Стихия стремительно выходит за пределы мегаполиса. Критическая ситуация складывается в соседней провинции Сакарья. Из-за непрекращающихся дождей здесь из берегов вышло сразу несколько рек. Разрушительная сила воды оказалась настолько мощной, что подмыла фундамент жилого сектора - двухэтажный дом целиком рухнул прямо в бушующий поток.

Тяжелейшая ситуация развивалась и в небе. Из-за ураганных порывов пилоты 43 пассажирских лайнеров не смогли приземлиться в Стамбуле с 1-го раза. Огромные самолеты швыряло в воздушных ямах, вынуждая командиров уходить на 2-й круг или экстренно разворачиваться на запасные аэродромы в другие города, включая Анкару и Измир.

Экстренные службы работают на пределе возможностей. Только за один день в оперативный штаб поступило под 3 тыс. сообщений о происшествиях. В ликвидации последствий задействованы тысячи сотрудников экстренных служб.

Затоплено свыше тысячи зданий, зафиксировано 15 оползней. Но 16-миллионный гигант умеет держать удар. Борьба за возвращение пострадавших районов к нормальной жизни продолжается в круглосуточном режиме.