На Тайвань обрушился мощный тайфун "Бави"
Автор:Редакция news.by
Остров Тайвань оказался во власти бушующей стихии. На регион обрушился мощный тайфун "Бави". Стихийное бедствие принесло шквалистый ветер со скоростью до 50 м/с, а высота волн у побережья достигает 6 м.
По последним данным, пострадали около 40 человек. Большинство из них получили травмы от ударов летящих предметов и веток деревьев. Из наиболее опасных зон эвакуированы более 14 тыс. местных жителей.
Из-за сильных ливней и, как следствие, обрывов линий электропередачи почти 140 тыс. домохозяйств остались без электричества.
На острове объявлен наивысший, красный уровень метеотревоги.
Фото АР