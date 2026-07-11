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На Тайвань обрушился мощный тайфун "Бави"

Остров Тайвань оказался во власти бушующей стихии. На регион обрушился мощный тайфун "Бави". Стихийное бедствие принесло шквалистый ветер со скоростью до 50 м/с, а высота волн у побережья достигает 6 м.

По последним данным, пострадали около 40 человек. Большинство из них получили травмы от ударов летящих предметов и веток деревьев. Из наиболее опасных зон эвакуированы более 14 тыс. местных жителей.

Из-за сильных ливней и, как следствие, обрывов линий электропередачи почти 140 тыс. домохозяйств остались без электричества.

На острове объявлен наивысший, красный уровень метеотревоги.

Фото АР

Разделы:

В миреЧП

Теги:

Тайваньнепогодатайфун
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