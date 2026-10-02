На территории Румынии упал беспилотник

Очередное чрезвычайное происшествие на восточном фланге НАТО. В Министерстве нацобороны Румынии подтвердили факт падения неопознанного объекта, предположительно беспилотника, в приграничном уезде Тулча.

Около 5:00 экстренные службы получили сообщение о крушении аппарата на границе с Одесской областью.

На месте ЧП вспыхнул пожар, но обошлось без жертв и материального ущерба. Район падения оперативно оцеплен.

За последние месяцы румынские военные фиксируют падения обломков дронов едва ли не каждую неделю, причем с боевыми частями.