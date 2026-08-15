На учениях "Балтийское доверие" украинский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам

ЧП на учениях НАТО в Латвии - на военном стрельбище во время маневров "Балтийское доверие" украинский военнослужащий открыл огонь по коллегам.

В результате стрельбы погибли трое солдат альянса, после чего нападавший застрелился сам. Официальное руководство учений и латвийское Министерство обороны экстренно приостановили тренировки для проведения закрытого расследования.

На место происшествия прибыли военная полиция и представители спецслужб. Эксперты выясняют мотивы, которыми руководствовался нападавший, а также обстоятельства, приведшие к трагедии в лагере союзников.