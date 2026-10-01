На учениях в России силы ОДКБ отрабатывают действия с учетом опыта СВО

В России на полигоне "Чебаркульский" проходит специальное учение ОДКБ "Эшелон-2026".

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения отрабатывают, как организовать снабжение и восстановление боеспособности войск в ходе совместной операции.

В учении задействованы воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего около 2 тыс. военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Отдельное внимание беспилотникам и робототехническим комплексам. Практические действия отрабатывают с учетом опыта современной боевой обстановки.

"В ходе учения "Эшелон-2026" мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке, - рассказал Сергей Спиридонов, начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа ВС России. - В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район. Учитывая опыт специальной военной операции, основными требованиями к его оборудованию является то, что он должен быть полностью заглублен и замаскирован под рельеф местности".

На том же полигоне "Чебаркульский" участники командно-штабного учения ОДКБ "Взаимодействие-2026" отработали освобождение населенного пункта от условного противника. Штурмовые подразделения КСОР атаковали сразу с нескольких направлений. Продвижение поддерживали стрелковым огнем и ударами FPV-дронов. Используя данные воздушной разведки, группы преследовали условного противника и при поддержке боевых машин не дали ему закрепиться. Завершили эпизод спецподразделения КСОР. После освобождения населенного пункта военнослужащие проверили здания и сооружения.