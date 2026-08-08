На украинско-польской границе застряли почти 7 тыс. грузовиков

Транспортный коллапс на украинско-польской границе - в огромных очередях застряли уже почти 7 тыс. грузовых авто. Время ожидания составляет 7 суток.

Сухопутные маршруты перегружены, после того как в Черном море практически остановился морской экспорт агропродукции. Финансовые потери превысили 1 млрд долларов.

Причина - повреждение портовой инфраструктуры в Одесской области. Крупнейший международный оператор контейнерных перевозок полностью свернул работу в регионе.

Эксперты предупреждают: простой транспорта ведет к стремительному падению закупочных цен, а местные хранилища могут быть переполнены уже к сентябрю.