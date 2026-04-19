На улицы Парижа с антиправительственными лозунгами вышли "Желтые жилеты"
Автор:Редакция news.by
Под антиправительственными лозунгами десятки протестующих активистов движения "Желтые жилеты" вышли на улицы Парижа.
Призывы конкретные: увеличить государственные субсидии, чтобы компенсировать 40-процентный скачок цен на дизельное топливо, вызванный закрытием Ормузского пролива.
Французское правительство ранее вводило ограничения на стоимость топлива: не более 2 евро за литр бензина и 2 евро 9 центов за дизельное топливо. Но срок действия этих лимитов истек еще 7 апреля. Цены пошли вверх. Дизель для французов сегодня стоит не менее двух с четвертью евро за литр.