На улицы Парижа с антиправительственными лозунгами вышли "Желтые жилеты"

Французское правительство ранее вводило ограничения на стоимость топлива: не более 2 евро за литр бензина и 2 евро 9 центов за дизельное топливо. Но срок действия этих лимитов истек еще 7 апреля. Цены пошли вверх. Дизель для французов сегодня стоит не менее двух с четвертью евро за литр.