На Урал вернулась зима. Самый сильный с начала столетия снегопад зафиксировали в Перми

На Урал вернулась зима. В Перми зафиксировали самый сильный с начала столетия снегопад - тут выпало 88 % от месячной нормы осадков.

В городе второй день наблюдается транспортный коллапс. Автобусы застревают на дорогах, улицы стали непроходимыми из-за сугробов. Аэропорт временно останавливал прием самолетов. Снегом также засыпает Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск.



Кроме того, стихия оставила без света почти 50 тыс. жителей Свердловской области после того, как дерево упало на опору линии электропередачи.