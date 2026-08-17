На Венесуэлу обрушились мощные ливневые паводки

Венесуэлу накрыл очередной природный катаклизм. На регионы, едва пережившие разрушительное землетрясение, обрушились мощные ливневые паводки. Уже как минимум два человека погибли.

Из-за выхода рек из берегов потоки воды полностью затопили временные убежища и палаточные лагеря для перемещенных лиц.

Наиболее критическая ситуация складывается в Каракасе и прибрежном регионе Ла-Гуайра, где стихия уничтожила пункты временного размещения. Тысячи семей, которые всего несколько недель назад лишились своих домов из-за подземных толчков, потеряли кров во второй раз.