Сильный шторм с ливнями обрушился на восток США в День благодарения. В Нью-Йорке и Нью-Джерси введен режим чрезвычайной ситуации.

Шквалистый ветер с порывами до 110 км/ч выкорчевывал деревья и опрокидывал мусорные баки. Непогода привела к масштабным отключениям электроэнергии, подтоплениям и транспортным сбоям. Почти 600 тыс. американцев вынуждены отмечать праздник без электричества.

Под вопросом и поездки. Воздушные гавани отменили более 300 авиарейсов. Кроме того, 70 млн американцев находятся под угрозой наводнения.