На время проведения саммита НАТО в Анкаре будут задействованы 70 тыс. силовиков

Анкара готовится принимать саммит НАТО - в турецкой столице приняты беспрецедентные меры безопасности. На время саммита будут задействованы 70 тыс. силовиков.

Среди прочих мер - запрет на проведение протестов и забастовок и въезд в город грузовых автомобилей. Приостанавливает работу международный аэропорт Анкары - он преимущественно будет обслуживать только самолеты делегаций, участвующих в саммите НАТО.

Основной темой на форуме станет прогресс по выделению странами - членами блока 5 % ВВП на оборонные расходы. Генсек НАТО уже потребовал от стран-участниц представить "четкие, конкретные и заслуживающие доверия планы" по достижению целевых показателей.

Однако, как пишет Reuters, такие страны, как Франция, Британия и Италия не в состоянии обеспечить эти цели. А, например, Испания, принципиально идет "в отказ".

Ожидается, что президент США, прибыв на форум, вновь призовет партнеров увеличить финансирование. Планируется, что в числе прочих встреч он переговорит с Зеленским.

Перед поездкой на саммит альянса Трамп положительно оценил проведенный с президентом России телефонный разговор и заявил, что конфликт ближе к завершению, чем многие думают.