На Японию обрушились сильнейшие ливни

Центральные регионы Японии уходят под воду из-за сильнейших ливней. В городе Нагоя зафиксирован исторический рекорд за весь период наблюдений - всего за один час там выпало более 104 мм осадков.

Городская дренажная система перестала справляться, превратив улицы в бурлящие реки и затопив подземные торговые галереи.

Из-за масштабного наводнения власти ввели наивысший, 5-й уровень экстренной угрозы для сотен тысяч жителей, призвав их немедленно подняться на верхние этажи своих домов. В Нагое остановлено движение линий метро, заблокированы скоростные поезда и городские автобусы. Несколько человек получили легкие травмы.