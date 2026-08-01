На юге Франции из-за лесного пожара эвакуировали 2,5 тыс. человек

Лесные пожары не покидают Францию. С юга страны эвакуированы 2,5 тыс. человек.

Сообщается, что в префектуре Вар огонь уже охватил 1 тыс. гектаров. Власти запретили посещение и любые работы в лесных массивах.

Экстремальная жара фиксируется от запада Франции до востока Германии. Статистика по итогам прошлой волны зноя ужасает: погибли не менее 10 тыс. человек, общая площадь выгоревших лесов в Европе составляет более 430 тыс. гектаров.