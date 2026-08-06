На юге Франции объявлена максимальная пожарная опасность

Юг Франции охвачен огнем и объявлен зоной экстремальной опасности. Национальная метеослужба страны ввела наивысший, красный уровень угрозы лесных пожаров в четырех регионах. Из-за 38-градусного зноя и шквалистого ветра ситуация признана критической. Власти уже пошли на радикальные меры и полностью закрыли для посещения и любых работ большинство лесных массивов.

Всего с начала 2026 года в стране выгорело рекордное количество лесов - свыше 117 тыс. гектаров. При этом пламя обнажает новые скрытые угрозы. В департаменте Жиронда лесной пожар уничтожил растительность и привел к детонации сотен снарядов времен Второй мировой войны, из-за чего спасателям пришлось экстренно эвакуировать целые деревни.