На юге Испании зафиксировали рекордно высокие для сентября температуры

В Европе продолжает властвовать знойная погода. На юге Испании метеорологи зафиксировали рекордную для 2026 года жару. В Эль-Гранадо столбики термометров поднялись до отметки 45,7 градуса Цельсия.

Длительный зной и масштабная засуха уже нанесли сокрушительный удар по всему европейскому сельскому хозяйству. По оценкам профильных аналитиков, в Испании, Италии и Франции наблюдается резкое падение показателей урожайности ключевых культур. Например, французские фермеры из-за дефицита влаги потеряют более трети урожая кукурузы.