На юго-востоке Польши началась главная фаза учений "Коалиция-2026". Участвуют около 2 800 военнослужащих из 10 стран. Многонациональные силы возглавляют Франция и Великобритания.

Сами маневры - инициатива так называемой коалиции желающих. Польша отвечает за материально-техническое обеспечение.

По официальной версии, проверяют готовность к потенциальной послевоенной миссии на украинской территории, на деле - репетируют ввод европейского военного контингента в Украину: отрабатывают переброску персонала и техники, совершают полеты на истребителях, тренируются в запусках беспилотников и ведении окопной войны.