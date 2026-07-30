На западе Испании эвакуировано около тысячи человек из-за масштабных лесных пожаров

Во Франции и Испании продолжают бушевать самые масштабные пожары со времен Второй мировой войны.

Около тысячи человек эвакуированы на западе Испании, 90 тыс. га лесов уничтожено. А во французской коммуне Ле-Порж огонь стер с лица земли более 200 домов. Без жилья и имущества остались свыше 3,6 тыс. человек. Погорельцы готовят судебный иск к французским властям.

Дело в том, что по соседству расположены элитные районы, и пострадавшие уверены, что власти пожертвовали их домами, чтобы защитить роскошные виллы.

Большой огонь сейчас подбирается к Бордо. Для борьбы со стихией пригодились бы российские вертолеты Ка-32, но европейские санкции использовать их не позволяют.