На Землю надвигается супер-Эль-Ниньо

Европа побила температурный рекорд, но праздновать некому. Июнь 2026-го стал самым жарким за всю историю наблюдений. Столбики термометров превышали отметку в 40 градусов.

Цена температурного рекорда - человеческие жизни

Только во Франции и Германии количество жертв жары в сумме превысило 10 тыс. человек. И это только предварительные данные - окончательный счет будет известен позже.

Не выдерживает и инфраструктура Старого Света. На автомагистрали А2 под Берлином расплавился асфальт. В Лейпциге из-за расплавленного герметика стала трамвайная сеть.

Во Франции несколько атомных электростанций снизили мощность или остановились - температура охлаждающей воды, сбрасываемой в реки, превысила допустимые нормы.

Сотни тысяч домохозяйств во Франции и Италии остались без электричества.

Синоптики предупреждают, что это еще не предел экстремальных температурных значений. По их данным, на планету надвигается феномен супер-Эль-Ниньо, который станет самым интенсивным за последние десятилетия и принесет новую волну смертоносных аномалий.