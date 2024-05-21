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На 28 июня назначены внеочередные выборы президента Ирана

Иран готовится к похоронам президента Эбрахима Раиси и других официальных лиц, погибших в крушении вертолета. На самом высоком флагштоке страны в Тегеране был поднят траурный флаг, в городах проходят марши скорби.

По завершении траурных мероприятий - подготовка к выборам на пост президента, регистрация кандидатов начнется 28 мая. Предполагаемая дата голосования - 28 июня. В числе возможных кандидатов называют Мохаммада Мохбера, который назначен исполняющим обязанности президента.

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