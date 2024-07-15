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На 76-м году жизни скончался актер из фильма "Берегите женщин" Юрий Кузьменко
Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме "Берегите женщин", умер на 76-м году. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, пишетТАСС.
"12 июля на 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко", - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.
Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Дебютировал как киноактер в 1974 году в фильме "Ваши права?" режиссера Инессы Селезневой. Позднее снялся в картинах "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Сталинград" и других лентах. В творческой биографии режиссера - сериалы "Дипломат", "Дальнобойщики", "Гаражи", "Ночь закрытых дверей" и другие проекты.
"Роли, а также фильмы, созданные Юрием Александровичем, останутся в истории отечественного кинематографа. Ушел талантливый, добрый и преданный кинематографу актер театра и кино. Светлая память", - написали коллеги.
Фото: фото из открытых источников
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