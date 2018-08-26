На 82-ом году жизни от опухоли мозга скончался политик - сенатор штата Аризона - Джон Маккейн. Являясь членом Партии республиканцев, известный своей жесткой внешней политикой, Маккейн критиковал действующего президента Трампа, в том числе за его стремление к налаживанию связей с Москвой. Сенатор Джон Маккейн, не стесняясь, называл Владимира Путина врагом Америки, а также был активным сторонником жестких санкций против России и Беларуси.