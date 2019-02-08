На 83 году ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский

Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 83 году ушел из жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский. Соболезнование родным и близким актера направил Президент Александр Лукашенко.

Народный артист служил театру имени Моссовета. Сегодня это место буквально утопает в цветах. На протяжении всего дня сюда приходят поклонники творчества мастера, близкие и друзья артиста. Любовь зрителя Сергею Юрскому принесло участие в таких лентах, как "Республика ШКИД", "Ищите женщину", народной комедии "Любовь и голуби". Всего на счету актера более полусотни ролей в кино. Столько же он сыграл на театральных подмостках. Писал сценарии и книги, сам ставил спектакли. Лауреат премии "Кинотавр" известен и как чтец художественных произведений и приглашенный гость "Славянского базара" в Витебске.





Андрей Межулис, актер театра Моссовета, заслуженный артист РФ: "Сергей Юрьевич был человек неуемный и неравнодушный, писал пьесы, сам ставил и играл, спешил ответить на многие вопросы, которые его волновали . Но вот 29 декабря, отыграв спектакль, обычно его дверь гримерки после спектакля всегда открыта, наши гримерки друг против друга, в этот вечер гримерка была закрыта: для меня прозвучал сигнал, что что-то не так".