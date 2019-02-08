3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На 83 году ушел из жизни народный артист России Сергей Юрский
Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 83 году ушел из жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский. Соболезнование родным и близким актера направил Президент Александр Лукашенко.
Народный артист служил театру имени Моссовета. Сегодня это место буквально утопает в цветах. На протяжении всего дня сюда приходят поклонники творчества мастера, близкие и друзья артиста. Любовь зрителя Сергею Юрскому принесло участие в таких лентах, как "Республика ШКИД", "Ищите женщину", народной комедии "Любовь и голуби". Всего на счету актера более полусотни ролей в кино. Столько же он сыграл на театральных подмостках. Писал сценарии и книги, сам ставил спектакли. Лауреат премии "Кинотавр" известен и как чтец художественных произведений и приглашенный гость "Славянского базара" в Витебске.
Андрей Межулис, актер театра Моссовета, заслуженный артист РФ: "Сергей Юрьевич был человек неуемный и неравнодушный, писал пьесы, сам ставил и играл, спешил ответить на многие вопросы, которые его волновали . Но вот 29 декабря, отыграв спектакль, обычно его дверь гримерки после спектакля всегда открыта, наши гримерки друг против друга, в этот вечер гримерка была закрыта: для меня прозвучал сигнал, что что-то не так".
Похороны народного артиста РСФСР запланированы на 11 февраля. Прощание состоится в театре имени Моссовета, там же пройдет гражданская панихида. Сергея Юрского предадут земле на Троекуровском кладбище.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера