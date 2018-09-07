На 83-м году жизни скончался Берт Рейнольдс

В США на 83-м году из жизни ушел Берт Рейнольдс - голливудский актер, прославившийся в 70-е годы. Причиной смерти стал сердечный приступ. Настоящую известность ему принесли картины "Полицейский и бандит", "Пушечное ядро" и "Ночи в стиле буги". Актер - обладатель двух премий - "Золотой глобус" и "Эмми". Кроме того, он номинировался на премию "Оскар".