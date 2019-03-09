На 97-м году скончался народный артист СССР Владимир Этуш

Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 97-м году жизни скончался народный артист Советского Союза Владимир Этуш. Он 73 года служил московскому театру Вахтангова. А его роли в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев" и "Кавказская пленница" продолжают пересматривать поколения. Владимир Этуш - кавалер орденов "За вклад в Победу", а также лауреат престижной премии "Золотая маска". На протяжении 16 лет он был ректором театрального института Имени Бориса Щукина. Месяцем ранее Этуш пережил обширный инфаркт. Накануне актер был госпитализирован с сердечной недостаточностью. Соболезнования семье и близким народного артиста направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Он был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством. На белорусской земле творчество Владимира Этуша, ставшее примером преданности искусству, хорошо знают и высоко ценят", - говорится в соболезновании.

Он всегда был трудоголиком и работал на последний ряд. Буквально в декабре, несмотря на солидный возраст, Владимир Этуш выходил на сцену театра имени Вахтангова с ведущей ролью в спектакле "Бенефис" по мотивам лирической кинокомедии "Приходи на меня посмотреть". Ему действительно были подвластны любые жанры, в этой постановке народный артист СССР исполнял женскую роль. Работая в театре, он оставался единственным из всей труппы старейшим действующим актером из народных артистов Советского Союза. Только на театральных подмостках он сыграл около 70 ролей, не считая антреприз.

Мастер гротеска в кино и взвешенный человек в реальной жизни. Владимир Этуш родился мае 1922-го. Добровольцем пошел на фронт. Побывав в гуще военных действий, попал в стрелковый полк и принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Был награжден орденом Красной Звезды. Этушу даже присвоили звание старшего лейтенанта. Получив тяжелое ранение, был демобилизован в Москву.

Выпускник театрального училища имени Щукина, он заручился любовью публики, воплощая на телеэкранах характерные комедийные роли. Персонажей Этуша и сегодня продолжают разбирать на цитаты. В его кинематографической биографии фильмы, вошедшие в золотой фонд эпохи советского кино: инженер Брунс из "12 стульев", стоматолог Шпак из картины "Иван Васильевич меняет профессию". По-настоящему знаменитым Этуш проснулся после роли темпераментного брюнета, товарища Саахова из "Кавказской пленницы".

75-ый год… Эталонного Карабаса Барабаса из музыкальной теленовеллы "Приключения Буратино", снятой "Беларусьфильмом" с Этушем в главной роли, больше не смог повторить никто. Он сам придумывал многие шутки и общался на площадке с детьми. Кстати, съемки на белорусской киностудии - не единственная связь артиста с нашей страной. У Владимира Этуша белорусские корни - отец Абрам родился в поселке Глуск Могилевской области.

Его жизнь была насыщенной и вне съемочной площадки. Благодаря колоритной внешности Владимир Этуш всегда пользовался популярностью у прекрасной половины человечества. Он был женат несколько раз. Последний брак законно оформил в 80 лет. Избранницей актера стала преподаватель английского языка, которая была младше его на 43 года.