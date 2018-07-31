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На администрацию Дональда Трампа подали иск
Генпрокуроры 10 штатов обвиняют власти в легализации пистолетов, напечатанных на 3D-принтере. Ранее Белый Дом разрешил публиковать в Интернете инструкции по созданию огнестрельного оружия буквально одним нажатием кнопки. Кроме того, есть специальная программа, которая позволяет любому обладателю 3D-принтера создать дома рабочий пистолет. Пули такого оружия не отслеживаются, а сам пистолет не замечают металлодетекторы, так как он практически весь состоит из пластика.
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