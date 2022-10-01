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На аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

На аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме Бельбекв Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию губернатора города Михаила Развожаева.

"Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: vesti-sevastopol.ru

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