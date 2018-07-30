На Афины обрушился мощный шторм

Вода затопила многие улицы. На нескольких крупных трассах заблокировано движение. Информации о жертвах пока нет. При этом число погибших во время лесных пожаров выросло до 91. Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Напомним, самый смертоносный за последние сто лет в Европе пожар начался недалеко от Афин неделю назад. Сильный ветер мгновенно разнес пламя в прибрежном сосновом массиве. Уничтожены более тысячи домов и сотни машин.