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На акциях протеста во Франции задержано 540 человек, пострадали свыше 400 полицейских

540 человек задержано, свыше 400 полицейских пострадали. Таков итог протестных первомайских акций во Франции, сообщает МВД страны.

Накануне, по данным властей, на улицы французских городов вышли около 800 тысяч недовольных пенсионной реформой. В Париже марш обернулся жесткими столкновениями, полиция применила спецсредства, в ответ в них летели петарды и бутылки.

Протестующие также крушили витрины и жгли мусорные баки, у площади Нации подожжены две канистры с горючим.

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