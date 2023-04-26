На Аляске лось зашел в кинотеатр и съел весь попкорн

Последние события в США вызывают неподдельный интерес широких масс, поскольку все больше напоминают голливудский блокбастер. Банковский кризис, сходящие с рельсов поезда, увольнение Такера Карлсона, слив документов Пентагона. За происходящим без попкорна наблюдать не получается. Сдаются даже животные. На этом видео не выдержал и лось.



На Аляске сотрудники кинотеатра сняли на камеру парнокопытного, который забрел в здание и решил полакомиться воздушной кукурузой. Пока сотрудники и посетители снимали происходящее на свои телефоны, зверь съел всю закуску. После трапезы отправился обратно в лес.