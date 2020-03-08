ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Аляске проходят гонки на собачьих упряжках

В 48-й раз "Айдитарод" собрал на старте сотни любителей приключений. Четвероногим друзьям человека и погонщикам предстоит преодолеть без малого 2 тысячи километров по глубокому снегу вдоль реки Юкон. В этом году на их пути встанут две горные цепи. На старте команды из Канады, Дании и Италии. В конкурсе принимают участие и две девушки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все