На Аляске проходят гонки на собачьих упряжках

В 48-й раз "Айдитарод" собрал на старте сотни любителей приключений. Четвероногим друзьям человека и погонщикам предстоит преодолеть без малого 2 тысячи километров по глубокому снегу вдоль реки Юкон. В этом году на их пути встанут две горные цепи. На старте команды из Канады, Дании и Италии. В конкурсе принимают участие и две девушки.



