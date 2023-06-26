3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На американский штат Индиана обрушился мощный торнадо
Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана, по меньшей мере один человек погиб, сообщает БЕЛТА.
Торнадо пронесся в районе города Гринвуд в округе Джонсон. На данный момент известно об одном пострадавшем и одном погибшем. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Местные жители поделились в соцсетях кадрами разгула стихии. На них видно, как смерч сметает все на своем пути, подбрасывая в воздух обломки зданий. Многие деревья повалены или вырваны с корнем.
В результате стихии пострадали 75 домов, в некоторых районах оборваны линии электропередачи. Вечером 25 июня без электричества в Индиане остались более 16 тыс. человек. Около четверти рейсов были задержаны из-за буйства стихии накануне вечером в Международном аэропорту Индианаполиса.
Фото:Unsplash
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все