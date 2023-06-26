На американский штат Индиана обрушился мощный торнадо

Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана, по меньшей мере один человек погиб, сообщает БЕЛТА.

Торнадо пронесся в районе города Гринвуд в округе Джонсон. На данный момент известно об одном пострадавшем и одном погибшем. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Местные жители поделились в соцсетях кадрами разгула стихии. На них видно, как смерч сметает все на своем пути, подбрасывая в воздух обломки зданий. Многие деревья повалены или вырваны с корнем.

В результате стихии пострадали 75 домов, в некоторых районах оборваны линии электропередачи. Вечером 25 июня без электричества в Индиане остались более 16 тыс. человек. Около четверти рейсов были задержаны из-за буйства стихии накануне вечером в Международном аэропорту Индианаполиса.