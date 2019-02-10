На архипелаге Новая Земля введен режим чрезвычайной ситуации

Около полусотни белых медведей свободно разгуливают по улицам и даже заходят в дома. Обычные меры безопасности не действуют: косолапые не реагируют на светошумовые сигналы и попытки отогнать их при помощи патрульных автомобилей и собак. Специалисты говорят, что появление медведей связано с сезонными миграциями, а задержались они из-за того, что рядом с людьми нашли еду.