ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На архипелаге Новая Земля введен режим чрезвычайной ситуации

Около полусотни белых медведей свободно разгуливают по улицам и даже заходят в дома. Обычные меры безопасности не действуют: косолапые не реагируют на светошумовые сигналы и попытки отогнать их при помощи патрульных автомобилей и собак. Специалисты говорят, что появление медведей связано с сезонными миграциями, а задержались они из-за того, что рядом с людьми нашли еду.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все