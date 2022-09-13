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На армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка, есть убитые
Очередное обострение на армяно-азербайджанской границе. Ереван сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и стрелкового оружия.
В свою очередь в Баку информацию об обстреле гражданского населения, объектов и инфраструктуры опровергли и назвали действия страны ответными, направленными против легитимных военных целей - точек противника.
О раненых и убитых среди военнослужащих в результате обострения ситуации на границе сообщили в министерствах обороны обеих стран.
Армения уже обратилась к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном.
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