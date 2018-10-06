На аукционе "Сотбис" картина самоуничтожилась после продажи

Неожиданно для всех закончился один из аукционов "Сотбис" в Лондоне. Известная картина британского художника Бэнкси "Девочка с красным шаром" самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион долларов. После последнего удара молотка под рамой картины сработал скрытый механизм для измельчения бумаги, который и разрезал ее. Согласится ли покупатель оставить "испорченную" картину себе - неизвестно. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.