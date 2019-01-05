ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На аукционе в Токио тунца продали за рекордные 3 миллиона долларов

Покупателем стал знаменитый японский управляющий сетью рыбных ресторанов. Голубой тунец, весом 278 килограммов, был выловлен у северного побережья страны. Полакомиться рыбой можно будет уже сегодня по цене обычной порции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все