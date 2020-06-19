На аукционе во Франции продали совместное письмо Ван Гога и Гогена

Об этом сообщил аукционный дом Drouot.



Его стоимость составила 210 тысяч евро.



Послание было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано из Арля в период с 1 по 2 ноября 1888 года.



В письме художники излагают свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".



"Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии", – пишет Ван Гог, высоко отзываясь о таланте Гогена. В свою очередь Гоген в написанной его рукой заключительной части письма предлагает Бернару не обращать внимания на комментарии "впечатлительного" Ван Гога.



Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

