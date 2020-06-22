На авиабазе США в Японии после пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа

Возгорание было зафиксировано утром. На его тушение потребовалось около 6 часов. Пламя не перекинулось за пределы базы. Однако пожар привел к утечке хлорного газа.



Жителей близлежащих районов предупредили о необходимости обращаться к врачу в случае боли в глазах, горле или в носу.





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