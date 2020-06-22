ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На авиабазе США в Японии после пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа

На авиабазе США в Японии после пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа

Возгорание было зафиксировано утром. На его тушение потребовалось около 6 часов. Пламя не перекинулось за пределы базы. Однако пожар привел к утечке хлорного газа.

Жителей близлежащих районов предупредили о необходимости обращаться к врачу в случае боли в глазах, горле или в носу.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все