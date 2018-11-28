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На австралийский Сидней обрушился проливной дождь

Выпало более месячной нормы осадков. Дороги превратились в реки, подтоплены дома. Тысячи жителей остались без света. Серьезные проблемы с автомобильным и железнодорожным сообщением. Отменены авиарейсы и движение паромов.

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