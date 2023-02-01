Сегодня у нас очень необычная ситуация. Компартия Китая заявляет совершенно справедливую вещь: Соединенные Штаты являются главным подстрекателем украинского кризиса и при этом высказывают беспочвенные подозрения в отношении Китая. И если США намерены положить конец кризису и защитить жизни украинских граждан, они должны прекратить поставки оружия. Согласитесь, совершенно верные вещи: если Америка хочет завершить войну, она должна прекратить помощь оружием, так ведь?

Лиз Сторер, ведущая телеканала Sky News Australia

