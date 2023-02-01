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На австралийском телевидении рискнули признать, что конфликт в Украине нужен Соединенным Штатам
Правда - страшная сила. На австралийском телевидении рискнули признать, что конфликт в Украине нужен Соединенным Штатам. Ведущая даже осмелилась поддержать в этом вопросе мнение официального Пекина.
Сегодня у нас очень необычная ситуация. Компартия Китая заявляет совершенно справедливую вещь: Соединенные Штаты являются главным подстрекателем украинского кризиса и при этом высказывают беспочвенные подозрения в отношении Китая. И если США намерены положить конец кризису и защитить жизни украинских граждан, они должны прекратить поставки оружия. Согласитесь, совершенно верные вещи: если Америка хочет завершить войну, она должна прекратить помощь оружием, так ведь?
Бунт ведущей против единственно правильного редакционного мнения оперативно прекратили редакторы телеканала: они прервали программу рекламой, после чего на Sky News вновь воцарились покой и единомыслие.
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