На Австралию обрушилась пылевая буря

Огромная красная туча накрыла Новый Южный Уэльс. Видимость на автотрассах резко упала. К счастью, обошлось без серьезных ДТП. С октября в этом штате из-за жары, которая сопровождается сильными ветрами, не утихают природные пожары. Горят леса. В огне гибнут и люди, и животные. Появилась информация и о море сотен тысяч рыб на севере штата. Мор начался после того, как зола со сгоревших растений была смыта дождями в реки.