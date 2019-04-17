На АЗС в Португалии заканчивается бензин. Причина - забастовка водителей бензовозов

На АЗС в Португалии заканчивается бензин. Причина - забастовка 800 водителей бензовозов: они требуют повышения зарплат и сокращения рабочего времени. Сообщения о протестах спровоцировали автомобилистов запасаться бензином - в итоге сотни заправок закрыты, а возле открытых - длинные очереди. Также прерваны поставки авиационного топлива, а это может привести к изменениям в расписании полета.